Эксперт: сегодняшний аукцион по ОВГЗ может стать ключевым

Сегодняшний аукцион должен стать ключевым в серии размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) января-февраля в вопросе повышения ставок.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что во вторник, 2 февраля, правительство проводит внеочередной аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку предложены бумаги с погашением 19 мая 2010 года, 14 июля 2010 года, 12 сентября 2012 года и специальные ОВГЗ, предназначенные для финансирования подготовки к Евро-2012, напомнил аналитик.

Как подчеркнул С.ФУРСА, на данный момент правительство сдерживает рост доходности, прежде всего на длинном конце кривой, устанавливая ставки отсечения на уровне ниже основного рыночного спроса. В результате на регулярных аукционах объемы привлечения остаются умеренными,объяснил аналитик. В то же время, отметил он, правительство и банки достигли ряда договоренностей, позволивших разместить шестимесячные ОВГЗ на внеочередном аукционе на сумму, превышающую 800 млн. грн. по номиналу, что обеспечило привлечение 761 млн. грн.

По словам аналитика, с начала 2010 года правительство привлекло на первичных аукционах уже 1,2 млрд. грн., или около 70% от потребностей в рефинансировании ОВГЗ, которые должны быть погашены 10 февраля. До этой даты правительство запланировало еще два аукциона, и при этом возможно еще и проведение внеочередного аукциона, отметил С.ФУРСА.

Как считает аналитик, «учитывая высокие риски проведения аукциона 9 февраля, который состоится непосредственно после президентских выборов и всего за день до планового погашения, правительство постарается обеспечить максимальное привлечение средств на текущей неделе». Доходность размещения будет зависеть от характера договоренностей между правительством и банками, уверен С.ФУРСА.