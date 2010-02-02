Фондовые рынки прервали падение на фоне позитивных новостей

Глобальные фондовые рынки в настоящее время прервали падение на фоне позитивных макроэкономических данных и ослабления доллара

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, мировые фондовые и сырьевые рынки в понедельник, 1 февраля, вырвались вверх после двух недель снижения. Стратег подчеркнул, что катализатором роста стали макроэкономические данные, а также технический фактор перепроданности рынка. «За последние полгода индикатор RSI никогда не приближался так близко к 30, как в прошлую пятницу, что указывает на локальную перепроданность рынка, а также силу понижательного тренда», - объяснил К.ЛИТВИН.

Из позитивного макроэкономического фона стратег выделил рост потребительских доходов в США в декабре на 0,4%, превысивший ожидаемые 0,3% прироста. Помимо этого, добавил он, индекс производственной активности, рассчитываемый институтом по управлению поставками, зафиксировал рост до 58,4 пункта в январе, в то время как экономисты в среднем ожидали улучшения до 55,5 пункта. Такой скачок производственной активности в США, вероятно, связан с продолжением пополнения складских запасов, начавшегося в четвертом квартале 2009 года, допускает стратег.

По информации К.ЛИТВИНА, вчера понемногу выросли все секторы, входящие в индекс S&P 500, однако сырьевой сектор стал лидером роста, прибавив 3,7%. Неплохо показали себя также энергетический, финансовый и технологический секторы, отметил стратег. Он объяснил, что энергетический сектор вырос на 3% благодаря росту цен на нефть, а также хорошего отчета Exxon Mobil, результаты которого превысили ожидания аналитиков.

Как сообщил стратег, по итогам торгов понедельника индекс DJIA вырос на 1,2% до 10185 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 1,4%, закрывшись на уровне 1089 пунктов. Европейские индексы также продемонстрировали положительную динамику: индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,6% до 248 пунктов, добавил он.