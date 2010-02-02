Эксперт: инвесторы интересуются бумагами второго эшелона

Наибольший интерес инвесторов украинского фондового рынка в ходе сегодняшних торгов вызывали бумаги второго эшелона.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

В частности, по его информации, инвесторы сегодня интересовались бумагами банка «Форум», которые на ожиданиях утверждения допэмиссии на собрании акционеров 4 и 18 марта добавили 11,68%.

Как отметил аналитик, украинский фондовый рынок во вторник, 2 февраля, открылся незначительным ростом. Во второй половине дня на рынке наблюдались активные покупки, добавил он. По итогам дня индекс УБ поднялся на 1,13%, ПФТС - на 1,65%, сообщил он.

По словам А.НЕСТЕРУКА, рост акций Крюковского вагоностроительного завода (+5,89%) сегодня был подогрет сообщениями о предстоящем увеличении производства на 82% в 2010 году. «Однако реакция рынка на эту новость скорее связана с неэффективностью отечественного рынка, так как резкий рост объемов производства вагонов произошел уже в декабре 2009 года, и эксперты уже тогда прогнозировали подобный рост производства в 2010 году», - считает аналитик.

А.НЕСТЕРУК добавил, что на западных рынках сегодня также преобладали оптимистичные настроения. По его информации, лидерами роста стали наиболее ликвидные украинские бумаги: Ferrexpo (+4,5%), JKX (+3,8%), Regal Petroleum (+3,7%). Эти акции обычно первыми реагируют на позитивные тенденции на мировых рынках, объяснил аналитик. Остальные украинские бумаги пока что не отыграли позитив западных площадок, считает А.НЕСТЕРУК. Так, по его словам, бумаги «Астарты» сегодня незначительно поднялись на 0,5%, а КДД, ТММ и «XXI век» остались без изменений. Бумаги Сadogan Petroleum упали за день на 1,6%, однако это колебание произошло в пределах спреда данной акции, отметил аналитик.