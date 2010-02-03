Эксперты: активность на рынке еврооблигаций высокая

Активность на украинском рынке еврооблигаций во вторник, 2 февраля, была высокой.

Об этом говорится в подготовленном аналитиками инвестиционной компании Phoenix Capital обзоре, которым располагает агентство УНИАН.

По информации аналитиков, высоким спросом вчера пользовались суверенные и квазисуверенные бумаги. Облигации «Украина-2011» выросли почти на 2 пункта, закрывшись на 200 пунктов выше. Доходность всех суверенных бумаг снизилась и выровнялась на фоне высокого спроса. Облигации Нафтогаза и Укрэксимбанка также торговались с повышением, прибавив около пункта. Муниципальные облигации Киева и бумаги Приватбанка также были в плюсе.

Как отмечается в обзоре, украинский рынок акций 2 февраля рос в основном благодаря спросу на бумаги второго эшелона. По итогам дня индекс УБ прибавил 1,13%, ПФТС - 1,65%. Лучший результат по итогам дня продемонстрировал банк «Форум» (+9,93%). Причиной роста бумаги послужили слухи о намерении материнской компании Commerzbank инвестировать в банк 1,1 млрд. грн. в марте. Крюковский ВСЗ (+5,89%) рос на новостях о планах компании увеличить производство на 82% в этом году.

Аналитики сообщают, что на иностранных биржах вчера больше всего выросли «голубые фишки». Цена Ferrexpo (+7,0%) подскочила после того, как Citigroup опубликовала прогноз, согласно которому в 2010 году ожидается рост цен на железную руду на 40%. Растущие цены на нефть стали причиной позитивных результатов JKX (+6,4%) и Regal (+4,0%).