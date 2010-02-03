Эксперт: фондовые рынки торгуются в зеленой зоне

Мировые фондовые рынки сегодня торгуются в зеленой зоне.

О этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, причиной для роста послужил выход хороших статистических данных по рынку недвижимости в США, а также блока корпоративных данных.

Как отметила трейдер, украинские торговые площадки, следуя общему оптимистичному тренду, сейчас также в плюсе. Она сообщила, что индекс УБ поднялся по состоянию на 12:25 на 1,37%, индекс ПФТС - на 1,01%.

По информации И.БАРАБАНОВОЙ, сегодня наибольшим спросом на УБ пользуются бумаги Авдеевского коксохимического завода, которые на хороших объемах поднялись на 3,45%. В остальных бумагах большой активности на наблюдается, отметила трейдер. По ее словам, все бумаги индексной корзины подросли с утра на 1-2%. Объем торгов составил 19 млн. грн., сообщила И.БАРАБАНОВА.