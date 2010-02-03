Реакция фондовых рынков на корпоративные отчеты усилилась

Мировые фондовые рынки начинают сильнее реагировать на удачный сезон корпоративных отчетов, о чем, вероятно, свидетельствует вчерашний рост акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что мировые фондовые рынки во вторник, 3 февраля, продолжили рост. По мнению стратега, основной причиной подъема стали хорошие данные с рынка недвижимости США. «Кроме того, очень удачно продолжается сезон квартальных отчетов - зачастую компании превышают рыночные ожидания как в плане доходов, так и в плане чистой прибыли, а также дают оптимистичные прогнозы», - подчеркнул К.ЛИТВИН.

По словам стратега, небольшое ослабление доллара и стремительно растущие цены на нефть также поддержали рост рынков во вторник. Он сообщил, что по итогам дня индекс DJIA вырос на 1,1% до 10296 пунктов, S&P 500 поднялся на 1,3% до 1103 пунктов. Европейские индексы также повысились: индекс DJ Stoxx 600 подрос на 1% до 250 пунктов, отметил К.ЛИТВИН.