Эксперт: украинские ОВГЗ наиболее привлекательны

Высокий уровень доходности, а также снижение девальвационных ожиданий, делают украинские облигации внутреннего государственного займа наиболее привлекательным среди развивающихся рынков.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

При этом он прогнозирует, что до ближайших крупных погашений в марте 2010 года вероятно постепенное снижение доходности первичного и вторичного рынка на фоне активизации спекулятивного капитала. Высокий спрос по трехлетним бумагам позволяет констатировать факт возвращения нерезидентов на рынок внутреннего государственного долга.

По мнению аналитика, прошедший во вторник, 2 февраля, аукцион по размещению ОВГЗ можно считать успешным для правительства. Министерство финансов пошло на повышение ставки отсечения по трехлетним бумагам до 26% годовых, что обеспечило резкий рост объемов размещения. В результате трехлетние бумаги были проданы на 1 млрд. грн. по номиналу.

Как отметил С.ФУРСА, в 2010 году Минфин уже привлек более 2,1 млрд. грн., более чем обеспечив потребности правительства в рефинансировании ОВГЗ на 1,7 млрд. грн., погашение которых приходится на 10 февраля. При этом продажи на длинном конце кривой первичного предложения позволяют говорить о рыночном характере спроса на бумаги на вчерашнем аукционе.

Аналитик считает, что большие объемы размещения трехлетних бумаг позволили правительству ограничить объемы и ставки отсечения по коротким государственным облигациям. Трехмесячные ОВГЗ вчера были проданы на 11 млн. грн. по номиналу с доходностью 21% годовых, шестимесячные ОВГЗ были размещены на 150 млн. грн., граничный уровень доходности составил 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 февраля, правительство провело внеочередной аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку были предложены бумаги с погашением 19 мая 2010 года, 14 июля 2010 года, 12 сентября 2012 года и специальные ОВГЗ, предназначенные для финансирования подготовки к Евро-2012.