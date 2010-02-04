Украинский рынок акций не успел отреагировать на падение в Европе

Украинские фондовые индексы вчера не успели полностью отреагировать на падение в Европе и закончили день в «зеленой зоне».

Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, «европейские и украинские акции открыли торги в среду, 3 февраля, довольно оптимистично на позитивной европейской макростатистике, в частности, немецком PMI индексе, который вышел на уровне 52,2 пункта по сравнению с консенсусом в 51,2 пункта». Однако после обеда рост европейских индексов исчерпался: рыночные игроки предпочли зафиксировать прибыль после сильного роста последних дней, отметил аналитик.

Как сообщил Ю.БЕЛИНСКИЙ, индекс УБ вчера вырос на 0,97% до 1694 пунктов, а индекс ПФТС увеличился на 0,61% до 644 пунктов. По его словам, торговая активность на УБ остается высокой: в среду объем торгов вырос до 45 млн. грн. На ПФТС объем торгов составил 13,2 млн. грн., добавил аналитик.

По информации Ю.БЕЛИНСКОГО, все голубые фишки на УБ вчера выросли, за исключением Алчевского меткомбината, который скорректировался на незначительные 0,14% до 0,218 грн. Банки были лидерами роста в среду, сообщил аналитик. Так, отметил он, «Укрсоцбанк» за день вырос на 1,2% до 0,375 грн., «Райффайзен Банк Аваль» - на 1,1% до 0,274 грн.