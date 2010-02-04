Эксперт: украинский рынок акций пошел на снижение

Украинский фондовый рынок сегодня пошел на снижение после двух дней роста.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Как отметила трейдер, индекс УБ по состоянию на 12:20 уменьшился на 0,56%, а индекс ПФТС снизился на 0,40%. Она подчеркнула, что причиной для снижения послужил выход неудовлетворительной статистики ряда американских компаний, а также понижение индекса деловой активности в сфере услуг США.

По словам И.БАРАБАНОВОЙ, объем торгов по состоянию на 12:20 составил 14 млн. грн. Она добавила, что все бумаги индексной корзины торгуются в «красной зоне». Позитивную динамику показывают только бумаги банка «Форум», которые растут на ожиданиях проведения допэмиссии после собрания акционеров в марте 2010 года, сообщила трейдер.