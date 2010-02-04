Мировые индексы упали из-за неопределенной статистики

Мировые фондовые индексы в среду, 3 февраля, закрылись в минусе на фоне неопределенных статистических данных.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «на американских и европейских площадках в среду наблюдалась боковая динамика на фоне разнонаправленных макроэкономических данных из Европы». Так, отметил стратег, индекс менеджеров по закупкам Германии в сервисном секторе зафиксировал значение в 52,2 пункта, выше ожидаемых 51,2 пункта. Однако этот же индекс в Великобритании упал до 54,5 пункта, ниже ожидаемых 56,6 пункта, добавил К.ЛИТВИН. Он напомнил, что розничные продажи в ЕС в декабре не претерпели изменений, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,4%.

Как считает К.ЛИТВИН, в США макростатистика также не вселила большого оптимизма в инвесторов. Индекс активности сервисного сектора от Института управления поставками в январе подрос до 50,5, хуже ожиданий экономистов в 51,1 пункта, отметил стратег. Подобная статистика и определила боковое движение акций, объяснил он.

Стратег отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 0,3% до 10270 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,5% до 1097 пунктов. Европейские площадки также закрылись в минусе: индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,5% до 249 пунктов, добавил он.

По словам К.ЛИТВИНА, «после закрытия торгов в США сетевой гигант Cisco обрадовал своих инвесторов первоклассным отчетом, который превысил ожидания как по части доходов, так и по чистой прибыли, и что самое важное - по прогнозу на текущий квартал». Возможно, сегодня этот отчет позитивно отразится на динамике торгов в США, прогнозирует стратег.