Эксперт: новости из США обвалили рынок украинских акций

Новости из США способствовали снижению украинских акций по итогам сегодняшних торгов.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «неудовлетворительные статистические данные, которые вышли в США на протяжении дня, не добавили оптимизма участникам рынка». Тем более, отметила трейдер, что украинский фондовый рынок сегодня и открылся снижением. Негативные настроения преобладали на рынке в течение всего дня, подчеркнула И.БАРАБАНОВА. По ее информации, индекс УБ в четверг уменьшился на 1,97%, индекс ПФТС также упал на 0,74%.

Как отметила трейдер, все бумаги индексной корзины по итогам торговой сессии 4 февраля закрылись в минусе. Она сообщила, что наибольшим стало падение по акциям металлургического сектора. Позитивную динамику показали только бумаги банка «Форум», которые поднялись на ожиданиях проведения допэмиссии после собрания акционеров в марте 2010 года, добавила И.БАРАБАНОВА.

По информации трейдера, на западных рынках сегодня также преобладали пессимистичные настроения. Она отметила, что значительные объемы торгов наблюдались в украинских бумагах агросектора. Акции нефтяных компаний (Regal Petroleum, Cadogan Petroleum, JKX) торговались в «красной зоне», сообщила И.БАРАБАНОВА. По ее словам, акции «XXI века» торговались на уровне вчерашнего закрытия, а по ТММ сделок сегодня не проходило.