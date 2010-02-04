Украинский рынок акций снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 4 февраля, снизился на 0,74% – до 639,42 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 123 млн. 340 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,97% – до 1660,14 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 94 тыс. грн.