Украинский рынок акций снизился
19:16, 04 февраля 2010Фондовый рынок
0
Итоги сегодняшних торгов
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 4 февраля, снизился на 0,74% – до 639,42 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 123 млн. 340 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,97% – до 1660,14 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 94 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter