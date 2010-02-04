На фондовом рынке Польши рекордный обвал
21:43, 04 февраля 2010Фондовый рынок
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Индекс WIG20 упал на 4,11%
Торги на Варшавской фондовой бирже в четверг закончились рекордным обвалом.
Как передает корреспондент УНИАН, индекс «голубых фишек» WIG20 составил 2285,94 пункта, что на 4,11% меньше вчерашнего закрытия и находится в районе котировок ноября прошлого года.
Индекс общего рынка WIG подешевел на 3,34%, sWIG80 на –1,84%, mWIG40 - на 2,39%.
Jбьем торгов составил около 600 млн. долларов по текущему курсу 2,8 злотого за доллар.
Справка УНИАН. WIG20 начал 2010 год ростом, который продолжался почти три недели, достигнув максимального уровня в 2489,45 пункта 20 января.
После этого индекс начал снижаться и закончил январь падением на 0,25%.
Рост WIG20 в 2009 году составил 33%.
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