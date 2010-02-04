Российские индексы снизились почти на 3%

Итоги сегодняшних торгов

Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) сегодня снизился на 2,46% - до 1395,87 пункта, сообщает сайт биржи. Индекс РТС опустился на 2,93% до отметки 1463,01 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 59,6 млрд. руб., в РТС - 10,82 млрд. руб. Лидерами падения стали акции "Сбербанка" (-3,74%), "Газпрома" (-3,29%), "Роснефти" (-2,58%), ЛУКОЙЛа и пр.

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