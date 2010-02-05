Эксперт: инвесторы обеспокоены проблемами Греции и Португалии

Европейские фондовые индексы упали в четверг, 4 февраля, на беспокойстве по поводу финансовых проблемах Греции и Португалии, а также на негативных макроэкономических данных из Германии.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, сезонно скорректированные промышленные заказы в Германии снизились на 2,3% в декабре по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 0,2%. Падение акций также подпитывалось негативной статистикой по рынку труда США: подача заявок по безработице выросла за последнюю неделю на 480 тыс., в то время как экономисты ожидали снижения до 461 тыс., отметил аналитик.

Ю.БЕЛИНСКИЙ подчеркнул, что в результате таких сильных негативных глобальных настроений практически все украинские ликвидные акции вчера упали. Заметным исключением был банк «Форум», который вырос на сообщениях СМИ о том, что основные акционеры банка пришли к успешной договоренности, обратил внимание аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 4 февраля, снизился на 0,74% – до 639,42 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 123 млн. 340 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,97% – до 1660,14 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 94 тыс. грн.