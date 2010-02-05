Американские биржевые индексы рухнули

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 4 февраля, продемонстрировали спад в пределах 2,61-3,11% на фоне неутешительной экономической информации от правительства США, а также в связи с озабоченностью инвесторов финансовыми проблемами некоторых стран Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,61%, достигнув 10002,18 пункта.

S&P 500 упал в четверг на 3,11%, достигнув 1063,11 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов понизился на 2,99% - до 2125,43 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.