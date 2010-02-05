Эксперты: на фондовых биржах произошел «тотальный разгром»

Украинский рынок акций вчера падал вслед за тотальным «разгромом» на мировых фондовых биржах.

Об этом говорится в подготовленном аналитиками инвестиционной компании Phoenix Capital обзоре, которым располагает агентство УНИАН.

Тем не менее, отмечается в обзоре, несмотря на общие негативные тенденции, выход позитивной корпоративной новости способствовал росту акций банка «Форум» (+3,9%). Оборот по данной бумаге за день составил 7,8 млн. грн. Позитивную динамику продемонстрировали также шахта «Красноармейская-Западная №1» (+2,27%) и Северный ГОК (+6,46%). При этом остальные бумаги закрылись с понижением на 1-4%.

По информации аналитиков, начало четверга на украинском рынке еврооблигаций было спокойным. Однако ближе к закрытию торговой сессии инвесторы начали продавать бумаги, что привело к падению цен. Суверенные облигации просели в среднем на один пункт, а «Нафтогаз» потерял более полутора пункта. Активно торговались бумаги «ПриватБанка», «Альфа-Банка Украина» и банка «Финансы и кредит», которые также закрылись с понижением.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке торги по доллару США в четверг, 4 февраля, открылись следующими котировками – 8,0615/8,0765, к 12:00 цены упали до 8,0330/8,0460.

К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0265/8,0325 грн./долл.