Данные из США снова определят ситуацию на рынках акций

Сегодня в США будут опубликованы данные по уровню безработицы и изменению числа рабочих мест в экономике страны за январь, которые и предопределят ситуацию на рынках акций.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, после вчерашнего обвала на мировых фондовых площадках украинские фондовые рынки сегодня открылись в минусе. Трейдер сообщила, что по состоянию на 12:20 индекс ПФТС уменьшился на 1,45%, а индекс УБ упал на 1,74%.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, причиной для падения фондовых рынков послужили опасения инвесторов относительно роста дефицита бюджета Греции, Испании и Португалии. Негативного сентимента участникам торгов добавили известия по безработице в США, которые вишли хуже ожидаемого, сообщила она.

По информации трейдера, в настоящее время все украинские акции торгуются в красной зоне, однако инвесторы не спешат продавать свои бумаги. В частности, на небольших объемах сегодня снижаются бумаги Алчевского меткомбината (-4,27%) и Енакиевского метзавода (-2,42%), отметила И.БАРАБАНОВА.