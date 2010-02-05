Эксперт: фондовые рынки упали на фоне укрепления доллара

На мировых фондовых рынках в четверг наблюдалась крайне негативная динамика на фоне существенного укрепления доллара США.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, растущие спрэды на CDS долгов Греции, Португалии и Испании указывают на рост волнений по поводу бюджетной ситуации этих стран. Например, дефицит бюджета Греции превысил 10% от ВВП, в то время как по требованиям к странам-членам ЕС дефицит бюджета не должен составлять более 3% от ВВП. Такая ситуация негативно отражается на курсе евро, который обвалился в четверг ниже 1,37 долл./евро. Стремительный рост американского доллара привел к обвалу цен на сырье. Цены на нефть обвалились на 5%.

Как отметил К.ЛИТВИН, падение также стимулировала негативная макростатистика из Европы и США. Производственные заказы в Германии в декабре упали на 2,3%, вопреки ожидаемому росту на 0,2%. В США фондовый рынок был также разочарован негативными данными с рынка труда. Количество первичных пособий по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло до 480 тыс., в то время как экономисты в среднем ожидали снижения до 461 тыс. В пятницу выходит официальная статистика по уровню безработицы в США, а увеличение пособий говорит о том, что уровень безработицы, скорее всего, не снизится с текущих 10%.

Стратег сообщил, что в четверг индекс DJIA упал на 2,6% до 10002 пунктов, индекс S&P 500 обвалился на 3,1% до 1063 пунктов.