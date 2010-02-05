Эксперт: в США вышли оптимистичные данные по рынку труда

Сегодня в США были опубликованы данные по уровню безработицы, которые вышли лучше ожиданий, а также оптимистичные показатели числа рабочих мест за январь, что способствовало перемене тренда на мировых рынках акций.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что украинский фондовый рынок сегодня, вслед за мировыми биржами, открылся в красной зоне. Причиной для снижения послужил блок негативных корпоративных новостей с американских площадок, а также опасения относительно дефицита бюджета Греции, напомнила трейдер. Однако уже к концу торговой сессии рынок несколько отыграл дневное падение, подчеркнула она.

По словам И.БАРАБАНОВОЙ, акции металлургических компаний, которые сегодня днем падали сильнее остальных бумаг, к вечеру также незначительно отыграли снижение. Трейдер сообщила, что бумаги Алчевского меткомбината закрылись в минусе (-1,47%), а акции Енакиевского метзавода даже показали позитивную динамику (+0,30%). Остальные бумаги индексной корзины показали разнонаправленную динамику, закрившись около нуля, добавила она.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 февраля, снизился на 1,38% – до 630,57 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 128 млн. 184 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,04% – до 1659,49 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. грн.