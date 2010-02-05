Рынок акций позитивно отреагирует на завершение выборов

Фондовый рынок Украины традиционно положительно отреагирует на снижение политических рисков в первые месяцы после выборов.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital о влиянии выборов на фондовый рынок, переданном агентству УНИАН.

"Учитывая важность текущих выборов, завершение избирательной кампании станет одним из ключевых событий, которые позитивно повлияют на фондовый рынок Украины в 2010 году", - отмечается в отчете.

ИК Dragon Capital исследовала влияние пяти крупных избирательных кампаний, которые проводились в Украине с 1999 года: президентских выборов 1999 и 2004 годов, а также парламентских выборов 2002, 2006 и 2007 годов. Результаты анализа показывают, что рынок рос в среднем на 10-15% за 100 дней до выборов, а рост после выборов составил около 50% в последующие 180 дней. При этом президентские выборы оказывали более существенный положительный эффект на индекс, чем парламентские.

По мнению аналитиков компании, такое влияние объясняется снижением рисков, которые традиционно сопровождают украинские избирательные кампании. "Независимо от результатов второго тура, уже можно утверждать, что будет устранен один из главных дестабилизирующих факторов последних лет – затянувшееся противостояние внутри исполнительной ветви власти, в частности между президентом и правительством", - отмечается в отчете.

«Если результаты голосования позволят говорить об убедительной победе любого из кандидатов и будут признаны как в Украине, так и за ее пределами, начнется формирование новой, более стабильной, политической среды. Долгожданная стабилизация в структурах власти окажет благотворное влияние на готовность украинских и зарубежных инвесторов вкладывать деньги в экономику нашей страны, что приведёт к притоку прямых и портфельных инвестиций», - отметил глава аналитического департамента ИК Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ.