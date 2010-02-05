В Украину начинают возвращаться иностранные инвесторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время встречи с инвесторами в Американской торговой палате управляющий директор Dragon Capital Томаш ФИАЛА.

По его словам, в последние четыре месяца большая часть денег на украинский фондовый рынок поступает от иностранных инвесторов.

Т.ФИАЛА также отметил, что сегодня спрос на украинские ценные бумаги превышает предложение. "Акции 20 крупнейших украинских компаний в долларовом эквиваленте с января 2008 г. по март 2009 г. упали на 92%. Но, вместе с тем, с марта 2009 г. по сегодняшний день акции поднялись в четыре раза", - сказал он.

В то же время, управляющий директор Dragon Capital добавил, что хотя украинская экономика оттолкнулась от «дна», но по сравнению с пиком, который пришелся на январь 2008 г., она находится еще очень низко.