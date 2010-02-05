Фондовый рынок Польши снова рухнул

Торги на Варшавской фондовом рынке (WSE) сегодня, второй день подряд, закончились рекордным обвалом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс «голубых фишек» WIG20 снизился на 3,95% - до 2195,65 пунктов, почти достигнув минимального уровня ноября прошлого года.

Индекс общего рынка WIG просел на 3,29%, sWIG80 - на 1.87%, mWIG40 - на 2.32%.

Объем торгов составил рекордные 700 млн. долларов по текущему курсу 3 злотых за доллар по сравнению с обычными 400-500 млн. долларов (при практически стабильном курсе 2,8 злотых за доллар).

Как сообщал УНИАН, вчерашнюю сессию WIG20 закончил с 4,11% минусом, что ряд аналитиков оценили как начало долго ожидаемой коррекции на растущем с половины февраля 2009 года рынке.

На прошлой неделе индекс «голубых фишек» впервые в текущем году опустился ниже уровня 2,4 тыс. пунктов.

Справка УНИАН. WIG20 начал 2010 год ростом, который продолжался почти три недели, достигнув максимального уровня 2489,45 пунктов 20 января.

После этого индекс начал снижаться и закончил прошлый месяц на 0,25% минусе.

«Голубые фишки» WSE в прошлом году подорожали на 33%.