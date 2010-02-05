Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,38%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 февраля, снизился на 1,38% – до 630,57 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 128 млн. 184 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,04% – до 1659,49 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. грн.