Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,38%
20:25, 05 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,04%
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 февраля, снизился на 1,38% – до 630,57 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 128 млн. 184 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,04% – до 1659,49 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. грн.
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