Фондовый рынок РФ умеренно растет

Торговая сессия понедельника началась на российском рынке акций с умеренного позитива: на открытии индекс ММВБ подрос на 0,05% - до 1356,38 пункта, индекс РТС прибавил 0,20% - до 1414,01 пункта, сообщает РИА Новости.

Небольшой рост обусловлен стабилизацией цен на мировом рынке нефти. Перед открытием торгов на российском фондовом рынке сложился неоднозначный внешний фон. Позитивным моментом являются итоги торгов на рынке США в минувшую пятницу: американские индексы смогли завершить торговый день в символическом плюсе, отыграв снижение первой половины сессии. Цены на нефть консолидируются вблизи отметки 70 долларов за баррель марки Brent.

Азиатские индексы с утра в понедельник преимущественно снижаются. В первые минуты торгов российские индексы перешли от умеренного роста к разнонаправленному движению. По итогам десяти минут торгов в понедельник индекс ММВБ вырос на 0,32% - до 1360,01 пункта. Индекс РТС снизился к этому времени на 0,09% - до 1409,84 пункта.