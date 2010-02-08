Госпакет акций авиакомпании "Константа" не удалось продать

Конкурс по продаже 42,22% государственного пакета акций запорожского ОАО «Авиакомпания «Константа» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, ФГИ выставил на продажу госпакет акций авиакомпании «Константа» в декабре прошлого года. Стартовая стоимость 42,22% акций составила 1,37 млн. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP, бизнес, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32.

42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% – Energy Standard Group S.A.