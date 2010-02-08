Эксперт: инвесторы ждут официальных результатов выборов

Выжидательная позиция инвесторов украинского фондового рынка сохранится до опубликования официальных результатов выборов.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «сегодняшние торги на украинских площадках показывают, что неопределенность у игроков осталась, так как разрыв между кандидатами в президенты относительно небольшой». Участники торгов практически не реагируют на украинские новости, а тот небольшой рост на открытии (+0,7%) был реакцией скорее на европейские новости, где опасения по поводу дефолта Греции уменьшаются, подчеркнула трейдер.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, единственная бумага, которая сегодня показала большой скачок цены – Северный ГОК. Но здесь причиной является не только оживший интерес к бумаге, но и незначительный free float, из-за которого даже малейший интерес к акции вызывает резкие скачки в ценах, считает трейдер. По ее словам, все остальные эмитенты сегодня торгуются очень активно.

Трейдер также сообщила, что на западных биржах торги украинскими ценными бумагами идут вяло, и с утра наблюдалась небольшая коррекция.