Эксперт: украинские акции показали смешанную динамику

Украинские акции по итогам сегодняшних торгов показали смешанную динамику.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, европейские биржи открылись ростом в понедельник, отражая рост американского рынка в последний час торгов в пятницу. Тем не менее, добавил аналитик, их внутридневная динамика была довольно неоднозначной в связи с отсутствием сильных экономических и корпоративных новостей. К концу торгового дня в Украине рынки США открылись падением, в то время как доллар и нефть находились в боковом тренде, отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Как подчеркнул аналитик, на фоне различных глобальных сигналов украинский рынок ценных бумаг в понедельник, 8 февраля, показал смешанные результаты. Он отметил, что индекс УБ по итогам дня потерял 0,45%, закрывшись на отметке 1 659 пунктов, а индекс ПФТС вырос на 0,31% до 632,5 пункта. По информации Ю.БЕЛИНСКОГО, объем торгов на обеих площадках был низким - 20,4 млн. грн. на УБ и 10 млн. грн. на ПФТС.