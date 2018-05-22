Противоречия на фондовом рынке углубляются

Новости мировой экономики на прошлой неделе снова не смогли порадовать участников фондовых рынков. Эта тенденция господствует на глобальных площадках уже достаточно долго, что не может не настораживать. Характерно также, что даже позитивные новости имеют неоднозначный характер. При этом положительная информация, которая в прежние, «докризисные» времена, могла вызвать только позитивную реакцию инвесторов, в нынешних условиях способна породить нейтральные настроения, а часто – даже привести к падению индексов (хоть это и выглядит абсурдно).

Украинский фондовый рынок на протяжении недели двигался в том же направлении, что и зарубежные площадки. Определяющим для отечественных индексов был внешний новостной фон, хотя и с некоторыми исключениями. Нужно принять во внимание, что прошедшая неделя была предвыборной, и инвесторы проводили весьма осторожную политику. При этом отдельные новости от отечественных эмитентов вызывали иногда значительный рост их бумаг, даже в противовес общему тренду.

В понедельник, 1 февраля, украинские фондовые биржи закрылись в красной зоне на негативных новостях из США. По итогам дня индекс Украинской биржи снизился на 0,79%, а индекс ПФТС – на 0,63%. Как сообщил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук, в понедельник мировые фондовые площадки продолжили отыгрывать новости, вышедшие в США в пятницу. «Позитивная статистика о росте ВВП США, а также данные по потребительскому рынку в Америке стали сигналом для инвесторов, указывающим на предстоящее сворачивание мер по поддержке экономики США», – считает аналитик. Как следствие, фондовые рынки отреагировали на эту новость снижением.

Во вторник, 2 февраля, новостной фон для отечественных площадок изменился, и индексы пошли в рост. По итогам дня индекс УБ поднялся на 1,13%, ПФТС - на 1,65%. По словам трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, украинский фондовый рынок в этот день отыгрывал положительный новостной фон с американских бирж. Она отметила, что по итогам торговой сессии понедельникка американские площадки закрылись в плюсе. Причиной для оптимизма послужил выход позитивных статистических данных в США, которые свидетельствуют о росте производственных индексов, а также о росте доходов населения. При этом трейдер добавила, что «инвесторы пока не спешат делать покупки, заняв выжидательную позицию до окончания выборов. Заказы клиентов немногочисленны, а основной интерес наблюдается в бумагах вагоностроительных, энергетических и металлургических компаний».

В свою очередь, стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин отметил, что глобальные фондовые рынки в понедельник прервали падение на фоне позитивных макроэкономических данных и ослабления доллара. Мировые фондовые и сырьевые рынки в этот день вырвались вверх после двух недель снижения. Катализатором роста стали макроэкономические данные, а также технический фактор перепроданности рынка. «За последние полгода индикатор RSI никогда не приближался так близко к 30, как в прошлую пятницу, что указывает на локальную перепроданность рынка, а также силу понижательного тренда», - объяснил К.Литвин.

Рост украинских фондовых индексов во вторник укрепился на фоне внутренних корпоративных новостей. А.Нестерук сообщил, что инвесторы интересовались бумагами банка «Форум», которые на ожиданиях утверждения допэмиссии на собрании акционеров добавили 11,68%. Помимо этого, аналитик отметил рост акций Крюковского вагоностроительного завода (+5,89%), который был подогрет сообщениями о предстоящем увеличении производства на 82% в 2010 году. «Однако реакция рынка на эту новость скорее связана с неэффективностью отечественного рынка, так как резкий рост объемов производства вагонов произошел уже в декабре 2009 года, и эксперты уже тогда прогнозировали подобный рост производства в 2010 году», - считает А.Нестерук.

Во вторник позитивные настроения на глобальных рынках усилились, и рост продолжился. По мнению К.Литвина, основной причиной подъема стали хорошие данные с рынка недвижимости США. «Кроме того, очень удачно продолжается сезон квартальных отчетов - зачастую компании превышают рыночные ожидания как в плане доходов, так и в плане чистой прибыли, а также дают оптимистичные прогнозы», - подчеркнул стратег. Мировые фондовые рынки начинают сильнее реагировать на удачный сезон корпоративных отчетов, о чем, вероятно, свидетельствует рост акций 2 февраля, считает он.

Однако позитивный тренд на мировых площадках оказался неустойчивым. В среду, 3 февраля, зарубежные биржи закрылись в минусе на фоне неопределенных статистических данных. Как отметил К.Литвин, на американских и европейских площадках в среду наблюдалась боковая динамика на фоне разнонаправленных макроэкономических данных из Европы. Так, индекс менеджеров по закупкам Германии в сервисном секторе зафиксировал значение в 52,2 пункта, что выше ожидаемых 51,2 пункта. Однако этот же индекс в Великобритании упал до 54,5 пункта - ниже ожидаемых 56,6 пункта. Розничные продажи в ЕС в декабре не претерпели изменений, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,4%. В США макростатистика также не вселила большого оптимизма в инвесторов. Индекс активности сервисного сектора от Института управления поставками в январе подрос до 50,5 пункта, что хуже ожиданий экономистов в 51,1 пункта. Подобная статистика и определила боковое движение акций.

При этом, по словам начальника департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрия Белинского, украинские фондовые индексы в среду не успели полностью отреагировать на падение в Европе и закончили день в зеленой зоне. Индекс УБ по итогам дня вырос на 0,97% – до 1694 пунктов, а индекс ПФТС – на 0,61%, до 644 пунктов.

Однако то, что отечественный рынок не успел в среду, он компенсировал (со знаком минус) на следующий день. Украинский фондовый рынок в четверг, 4 февраля, пошел на снижение после двух дней роста, сообщила И.Барабанова. По словам трейдера, причиной для снижения послужил выход неудовлетворительной статистики ряда американских компаний, а также понижение индекса деловой активности в сфере услуг США.

Торги на отечественных площадках прошли не без вышеупомянутых исключений. Как отметили аналитики компании Phoenix Capital, украинский рынок акций в четверг падал вслед за «тотальным разгромом» на мировых фондовых биржах. Тем не менее, несмотря на общие негативные тенденции, выход позитивной корпоративной новости способствовал росту акций банка «Форум» (+3,9%). Позитивную динамику продемонстрировали также шахта «Красноармейская-Западная №1» (+2,27%) и Северный ГОК (+6,46%). Однако остальные бумаги закрылись с понижением на 1-4%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 4 февраля, снизился на 0,74% – до 639,42 пункта. Общий объем торгов составил 123 млн. 340 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 1,97% – до 1660,14 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 94 тыс. грн. Хотя такое падение можно назвать «щадящим», учитывая крайний негатив на глобальных биржах.

К.Литвин подчеркнул, что на мировых фондовых рынках в четверг наблюдалась крайне негативная динамика на фоне существенного укрепления доллара США. Помимо этого, растущие спрэды на CDS долгов Греции, Португалии и Испании указали на рост волнений по поводу бюджетной ситуации этих стран. Например, дефицит бюджета Греции превысил 10% от ВВП, в то время как по требованиям к странам-членам ЕС дефицит бюджета не должен составлять более 3%. Такая ситуация негативно отразилась на курсе евро, который обвалился в четверг ниже 1,37 долл./евро. Стремительный рост американского доллара привел к обвалу цен на сырье. Цены на нефть обвалились на 5%.

Как отметил К.Литвин, общемировое падение фондовых индексов в четверг также стимулировала негативная макростатистика из Европы и США. Производственные заказы в Германии в декабре упали на 2,3%, вопреки ожидаемому росту на 0,2%. В США фондовый рынок был также разочарован негативными данными с рынка труда. Количество первичных пособий по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло до 480 тыс., в то время как экономисты в среднем ожидали снижения до 461 тыс. В четверг индекс DJIA упал на 2,6% до 10002 пунктов, индекс S&P 500 обвалился на 3,1% до 1063 пунктов.

Впечатляющее падение продемонстрировали 4 февраля и рынки наших ближайших соседей. Так, торги на Варшавской фондовой бирже в четверг закончились рекордным обвалом. Индекс «голубых фишек» WIG20 упал на 4,11% и врезультате оказаля в районе котировок ноября прошлого года. В четверг также обвалились российские площадки. Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) снизился на 2,46%, а РТС опустился на 2,93%.

И.Барабанова отметила, что украинский фондовый рынок в пятницу, 5 февраля, открылся в красной зоне вслед за мировыми биржами. Причиной для снижения послужил блок негативных корпоративных новостей с американских площадок, а также опасения относительно дефицита бюджета Греции. Однако позже в США были опубликованы данные по уровню безработицы, которые оказались лучше ожиданий, а также оптимистичные показатели числа рабочих мест за январь. Уже к концу торговой сессии рынок несколько отыграл дневное падение, хотя и недостаточно.

Индекс ПФТС по итогам торгов 5 февраля снизился на 1,38% – до 630,57 пункта. Общий объем торгов составил 128 млн. 184 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 0,04% – до 1659,49 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. грн.

В понедельник, 8 февраля, на отечественном рынке ценных бумаг царила неопределенность. Неоднозначный новостной фон с мировых площадок усугубился политической ситуацией. Президентские выборы прошли без особых эксцессов, однако разрыв между кандидатами оказался небольшим.

Как прогнозирует И.Барабанова, выжидательная позиция инвесторов украинского фондового рынка сохранится до опубликования официальных результатов выборов. По ее мнению, участники торгов сегодня практически не реагировали на украинские новости, а тот небольшой рост на открытии (+0,7%) был реакцией скорее на европейские новости, где опасения по поводу дефолта Греции уменьшаются. Единственная бумага, которая в понедельник показала большой скачок цены, – Северный ГОК. Но здесь причиной является не только оживший интерес к бумаге, но и незначительный free float, из-за которого даже малейший интерес к акции вызывает резкие скачки в ценах, считает трейдер.

Ю.Белинский также отметил неопределенность на отечественном рынке. По его словам, украинские акции по итогам понедельника показали смешанную динамику. Он сообщил, что европейские биржи 8 февраля открылись ростом, отражая рост американского рынка в последний час торгов в пятницу. Тем не менее, их внутридневная динамика была довольно неоднозначной в связи с отсутствием сильных экономических и корпоративных новостей. К концу торгового дня в Украине рынки США открылись падением, в то время как доллар и нефть находились в боковом тренде.

Как подчеркнул Ю.Белинский, на фоне различных глобальных сигналов украинский рынок ценных бумаг в понедельник, 8 февраля, показал смешанные результаты. Индекс УБ по итогам дня потерял 0,45%, закрывшись на отметке 1 659 пунктов, а индекс ПФТС вырос на 0,31% до 632,5 пункта. Объем торгов на обеих площадках был низким - 20,4 млн. грн. на УБ и 10 млн. грн. на ПФТС.

Как видим, на фондовых рынках, в том числе на украинском, в последнее время господствует полнейшая неопределенность, которая, вероятно, продлится еще долго – до полного выздоровления мировой экономики. Но когда это выздоровление произойдет, пока четких прогнозов нет. Одни эксперты видят признаки того, что экономика идет на поправку, другие – предсказывают «второй виток» кризиса.

В Украине же ситуация уже традиционно усугубляется политическим фактором. Ведь ясно, что дальнейшую судьбу отечественного фондового рынка будет определять, в широком понимании, только экономическое будущее государства. И ответа на вопрос, какую политику в этом отношении будут проводить новый президент и правительство, пока не существует.

Олег Коберник (УНИАН)