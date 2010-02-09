WIG20 начал вторник ростом

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 на открытии торгов во вторник вырос на более чем 1%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в начале торгов индекс находился на уровне 2,21 тыс. пунктов по сравнению с 2,19 тыс. пунктов на вчерашнем закрытии.

Как сообщал УНИАН, индекс «голубых фишек» в понедельник, 8 февраля, просел еще на 0,3% после 8%-ного обвала в конце прошлой недели, когда он почти достиг минимального уровня ноября прошлого года.

Справка УНИАН. WIG20 начал 2010 год ростом, который продолжался почти три недели, достигнув максимального уровня 2489,45 пунктов 20 января.

После этого индекс начал снижаться и закончил прошлый месяц на 0,25% минусе.

«Голубые фишки» WSE в прошлом году подорожали на 33%.