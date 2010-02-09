Эксперт прогнозирует высокий спрос на ОВГЗ со стороны инвесторов
На сегодняшнем аукционе
Сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пройдет на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.
Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.
В то же время, считает он, большие объемы привлечения средств на прошлом аукционе позволяют правительству вернуться к политике снижения доходности по всей кривой. Как отметил аналитик, в 2010 году Министерство финансов привлекло более 2,1 млрд. грн., что на 23% превышает февральскую потребность в рефинансировании (1,7 млрд. грн.).
В результате, по мнению С.ФУРСЫ, «на сегодняшнем аукционе вероятно снижение доходности, платой за которое станут умеренные объемы размещения». Он полагает, что основной спрос сохранится на уровне максимальных доходностей, зафиксированных на прошлом аукционе, и для снижения требований по доходности инвесторам понадобится несколько аукционов с более низкими доходностями.
Аналитик прогнозирует снижение доходности как первичного, так и вторичного рынка на протяжении всего 2010 года, что делает длинные бумаги наиболее интересными с точки зрения получения максимального торгового дохода. Среди предлагаемых на сегодняшнем аукционе он считает наиболее интересными трехлетние ОВГЗ и рекомендует подавать заявки с доходностью 25%-25,5%.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 9 февраля, проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
К размещению предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 12 сентября 2012 года и 26 сентября 2012 года.
Номинал облигаций – 1 тыс. грн.