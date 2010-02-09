Эксперт прогнозирует высокий спрос на ОВГЗ со стороны инвесторов

Сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пройдет на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В то же время, считает он, большие объемы привлечения средств на прошлом аукционе позволяют правительству вернуться к политике снижения доходности по всей кривой. Как отметил аналитик, в 2010 году Министерство финансов привлекло более 2,1 млрд. грн., что на 23% превышает февральскую потребность в рефинансировании (1,7 млрд. грн.).

В результате, по мнению С.ФУРСЫ, «на сегодняшнем аукционе вероятно снижение доходности, платой за которое станут умеренные объемы размещения». Он полагает, что основной спрос сохранится на уровне максимальных доходностей, зафиксированных на прошлом аукционе, и для снижения требований по доходности инвесторам понадобится несколько аукционов с более низкими доходностями.

Аналитик прогнозирует снижение доходности как первичного, так и вторичного рынка на протяжении всего 2010 года, что делает длинные бумаги наиболее интересными с точки зрения получения максимального торгового дохода. Среди предлагаемых на сегодняшнем аукционе он считает наиболее интересными трехлетние ОВГЗ и рекомендует подавать заявки с доходностью 25%-25,5%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 9 февраля, проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 12 сентября 2012 года и 26 сентября 2012 года.

Номинал облигаций – 1 тыс. грн.