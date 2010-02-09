Эксперт: активность на рынке акций чрезвычайно низкая

Активность игроков украинского рынка акций в ходе сегодняшней торговой сессии является самой низкой с начала текущего года.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «открытие было практически незаметным, так как за первые 15 минут торгов были заключены только единичные сделки. По состоянию на 13:15 объём торгов составил лишь 9 млн. грн., отметила трейдер. Она добавила, что индекс Украинской биржи к этому моменту времени поднялся на 0,31%.

Как сообщила трейдер, практически все бумаги индексной корзины прибавили в цене. Она отметила, что сильнее всего выросли акции «Захидэнерго» (+1,48%), но по ним прошли лишь 4 сделки на общую сумму 55 тыс. грн.

По мнению И.БАРАБАНОВОЙ, «говоря об общем настроении, царящем на рынке, можно сказать, что игроки настороженно ждут развития событий с оглашением результатов выборов». Скорее всего, судить о тренде на рынке и послевыборном настроении инвесторов и брокеров можно будет лишь на следущей неделе, считает трейдер.