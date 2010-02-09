Рост доллара определяет движение фондовых рынков

Растущий доллар продолжает в настоящее время определять движение фондовых рынков.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на мировых фондовых рынках в понедельник, 8 февраля, наблюдалась разнонаправленная динамика на фоне отсутствия каких-либо существенных макро- и корпоративных данных. Европейские площадки открылись ростом ключевых индексов, отражая позитивное закрытие американских индексов в пятницу.

Как отметил стратег, в первой половине дня в понедельник на американских рынках развивалась в целом положительная динамика на фоне радужных квартальных отчетов Hasbro и CVS Caremark. Однако во второй половине дня, после того как Европа закрылась ростом котировок, доллар начал медленно укрепляться, что негативно отразилось на фондовом рынке. К закрытию американских торгов доллар укрепился до 1,364 долл./евро, и распродажи на фондовом рынке усилились.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, из-за отсутствия движущих новостей доллар полностью определил динамику торгов в США. В итоге 8 февраля индекс DJIA упал на 1%, закрывшись ниже психологически важной отметки в 10000 пунктов, в то время как индекс S&P 500 снизился на 0,9% до 1056 пунктов. Европейские индексы закрылись ростом котировок: индекс DAX вырос на 0,9% до 5484 пункта, индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,6% до 238 пунктов. Стратег считает, что на мировых фондовых и сырьевых рынках продолжают развиваться негативные тенденции, и укрепление американского доллара имеет к этому прямое отношение.