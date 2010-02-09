Эксперт: игроки украинского рынка акций ведут себя пассивно

Игроки украинского рынка акций продолжают вести себя абсолютно пассивно в связи с неопределенностью, связанной с подведением результатов выборов Президента.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, «такие настроения сохраняются, даже несмотря на то, что голоса уже практически подсчитаны и прозвучал ряд заявлений от БЮТ, что результаты выборов будут оспариваться в суде». Эти сообщения не оказали негативного влияния на рынок, однако и оптимизма не добавили, подчеркнула трейдер.

И.БАРАБАНОВА отметила, что сегодня наблюдалась коррекция по банку «Форум», так как он довольно долго шел против рынка, и в итоге закрылся падением на 3,16%. По ее словам, продолжается ралли по Северному ГОКу. Уже несколько сессий подряд по этой бумаге проходят относительно большие объемы торгов и растет ее стоимость, сообщила трейдер.

По информации И.БАРАБАНОВОЙ, на зарубежных площадках сегодня наблюдалось незначительное снижение по украинским бумагам. Трейдер отметила, что лидером падения стал Cadogan – 6,2%, слабый рост показал Ferrexpo – на 1,6%. При этом объемы торгов остаются низкими, добавила она.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 февраля, повысился на 0,86% – до 637,93 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 321 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,32% – до 1673,78 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 448 тыс. грн.