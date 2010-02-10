Фондовый рынок Польши продолжил рост

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 на открытии торгов в среду продолжил рост.

Как передает корреспондент УНИАН, польские «голубые фишки» в начале торгов подорожали почти на 1%, достигнув уровня 2226,53 пункта.

Как сообщал УНИАН, вчера WIG20 закончил день на уровне 2205,27 пункта, что на 0,73% выше понедельника, когда индекс просел на 0,3%.

В последние два дня прошлой недели индекс «голубых фишек» провалился на 8%, почти достигнув минимального уровня с ноября 2009 года.

Справка УНИАН. WIG20 начал 2010 год ростом, который продолжался почти три недели, достигнув максимального уровня 2489,45 пункта 20 января.