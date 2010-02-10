Эксперт: беспокойство по поводу состояния Греции снижается

Фондовые рынки во всем мире показали некоторое оживление во вторник на фоне снижающегося беспокойства по поводу финансового положения Греции.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что «президент Европейского центробанка покинул конференцию в Австралии на день раньше, и рынок принял этот шаг как знак будущих хороших новостей для Греции, возможно, подготовки скоординированной программы помощи со стороны ЕС». В результате, сообщил аналитик, CDS спреды Греции и Португалии упали, а евро выросло, вызвав подъем сырьевых и фондовых рынков.

По словам Д.БЕЛОВА, во вторник позитивные настроения с глобальных бирж перекинулись на украинские, которые закрылись ростом. Он отметил, что объемы торгов на отечественных площадках вчера были умеренными. Сумское НПО им. Фрунзе стало лидером роста среди голубых фишек на УБ, прибавив 2,23%, сообщил аналитик. Банк "Форум" стал лидером падения, потеряв 0,7%, сказал он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 февраля, повысился на 0,86% – до 637,93 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 321 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,32% – до 1673,78 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 448 тыс. грн.