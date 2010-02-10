Эксперты: активность на украинском рынке акций во вторник была низкой

Активность на украинском фондовом рынке во вторник, 9 февраля, снова была низкой, по причине неопределенности политической ситуации.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, отмечают аналитики, отечественные индексы вчера все же выросли. Украинский рынок следовал за позитивной динамикой на мировых площадках, причиной которой стал рост уверенности в платежеспособности Греции и хорошая экономическая статистика США. Единственной бумагой, которая просела вчера, стал банк «Форум» (-0,70%), так как инвесторы фиксировали прибыль после короткого ралли. Лучше рынка снова торговался Северный ГОК (+8,35%), а шахта «Красноармейская-Западная №1» (+7,68%) росла на спекуляциях по поводу увеличения прозрачности и рентабельности компании в ближайшем будущем. Однако шахта «Красноармейская-Западная №1» традиционно является центром затрат материнской «Донецкстали», которая похоже, не намерена менять ситуацию, считают аналитики.

В обзоре сообщается, что на иностранных биржах украинские акции во вторник торговались в минусе. Причиной снижения Kernel (-2,8%) послужила информация о том, что покупка Allseeds может быть отменена акционерами Allseeds. Только JKX (+3,8%) прибавил в цене, несмотря на то, что компания в начале недели опубликовала слабую производственную статистику.

По мнению аналитиков, слабая активность на украинском рынке еврооблигаций во вторник объясняется сужением спредов. Всего несколько сделок было заключено по суверенным бумагам, цены на которые не изменились. «Нафтогаз» закрылся понижением, «ПриватБанк» и «Альфа банк Украина» прибавили по четверти пункта в течении торговой сессии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 февраля, повысился на 0,86% – до 637,93 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 321 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,32% – до 1673,78 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 448 тыс. грн.