Направление движения украинского рынка акций снова неопределенное

Украинские фондовые индексы сегодня показывают разнонаправленное движение.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что «накануне украинские фондовые площадки закончили торговую сессию ростом котировок наиболее ликвидных бумаг на фоне сообщений о готовности Евросоюза поддержать Грецию в решении долговых проблем». Однако сегодня украинские торговые площадки демонстрируют противоположную динамику, подчеркнула трейдер. По ее информации, несмотря на оптимизм западных рынков, индекс УБ по состоянию на 12:15 снизился на -0,40%, а индекс ПФТС показал неуверенный рост на 0,02%.

Как сообщила И.БАРАБАНОВА, на данный момент все бумаги индексной корзины торгуются в красной зоне. Трейдер отметила, что активность на украинском рынке невысокая, и объем торгов составил 10 млн. грн. Продолжают активно торговаться бумаги шахты «Красноармейская-Западная №1» (+6,74%), добавила она.

По словам трейдера, «неопределенности участникам рынка добавляет ситуация вокруг оглашения результатов выборов Президента Украины, а также требования БЮТ признать их недействительными». Из важных статистических данных сегодня стоит ожидать показателей торгового баланса в США за декабрь (во второй половине дня), сообщила И.БАРАБАНОВА.