Эксперт: украинские кредитно-дефолтные свопы растут

Иностранные инвесторы озабочены послевыборной ситуацией в Украине, о чем свидетельствует рост котировок украинских CDS (Credit Default Swap, своп на дефолт по кредиту – УНИАН).

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «Сократ» Максим ШТЕПА.

По его словам, именно через котировки кредитно-дефолтных свопов, которые отображают настроение инвесторов относительно рисков дефолта заемщика, легче всего оценивать влияние выборов и поствыборной ситуации на украинские суверенные еврооблигации и оценку суверенных рисков западными инвесторами.

В этой связи аналитик отметил, что после первого тура украинские CDS показали падение на более чем 90 б.п. (с 957 б.п. 17 января до 867 б.п. 2 февраля). Таким образом, можно сказать, что инвесторы позитивно оценили исход первого тура выборов.

В то же время, в преддверии второго тура выборов начался рост украинских CDS. Так, за период 2 февраля – 7 февраля кредитно-дефолтные свопы выросли с 867 б.п. до 943 б.п. После второго тура выборов украинские CDS продолжили рост и на 9 февраля котировались на уровне 970 б.п.

По словам М.ШТЕПЫ, такой рост свидетельствует об озабоченности инвесторов рисками признания выборов нелегитимными и последующей политической дестабилизацией. По его мнению, в настоящее время на настроения западных инвесторов, оценку ими украинских суверенных рисков и, соответственно, котировок СDS будет оказывать влияние политическая стабильность. «Любые новости, связанные с невозможностью инаугурации нового президента или же роспуском парламента, будут иметь негативное имиджевое влияние и, как результат, будут повышать суверенные риски», – отметил аналитик.