Эксперт: правительство и госбанки действовали согласованно

Вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) носил явные признаки согласованных действий правительства и государственных банков.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В частности, подчеркнул он, «объем размещения во вторник, 9 февраля, точно соответствовал объему ОВГЗ, которые должны быть погашены сегодня». По словам аналитика, правительство удовлетворило только минимальные заявки по каждой из серий. В результате трехлетние ОВГЗ были размещены на 1,2 млрд. грн. с доходностью 22% годовых, сообщил он.

Как отметил аналитик, «единственным исключением оказались шестимесячные ОВГЗ, которые были проданы на минимальную возможную сумму в 1 млн. грн. с доходностью 23% годовых». По информации С.ФУРСЫ, доходность размещения других выпусков также оказалась ниже рыночного уровня. При этом спрос на аукционе остался на достаточно высоком уровне, и объем поданных заявок составил 2,7 млрд. грн., сообщил он.

Таким образом, утверждает С.ФУРСА, «правительство не испытывает проблем с сегодняшним погашением ОВГЗ». Аналитик прогнозирует постепенное снижение доходности как первичного, так и вторичного рынка. В то же время, считает он, доходность вчерашнего аукциона не будет выступать ориентиром для ставок размещения.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 9 февраля провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К размещению были предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 12 сентября 2012 года и 26 сентября 2012 года.

Номинал облигаций – 1 тыс. грн.