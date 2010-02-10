Слабость на фондовых рынках имеет все шансы продлиться

Недавняя слабость на мировых фондовых рынках имеет все шансы продлиться, так как бюджетные проблемы Италии, Греции и Португалии пока только усугубляются.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его прогнозам, по вышеуказанным причинам евро может упасть до USD/EUR 1,3, оказав давление на сырье и фондовые рынки.

Как отметил стратег, по итогам волатильных торгов на американских биржах во вторник, 9 февраля, ключевые индексы уверенно выросли. На макрофронте в Европе никаких сюрпризов не произошло. В США уровень оптовых запасов в декабре упал на 0,8%, в то время как рынок ожидал роста на 0,5%. Однако эта новость не имела влияния на ход торгов.

По мнению К.ЛИТВИНА, восприятие рисков, исходящих из Греции, формировало курс американского доллара к евро, что имело вчера прямой эффект на котировки фондовых индексов. Во вторник рынки находились по влиянием слухов, что ЕЦБ разрабатывает меры для помощи Греции в преодолении бюджетного кризиса. В результате CDS спрэды на суверены Греции упали, что свидетельствует о снижении рисков, а индексы подпрыгнули на фоне резкого падения доллара, который отскочил от сопротивления на уровне USD/EUR 1,37, что также вызвало скачок цен на нефть.

Стратег сообщил, что по итогам торгов 9 февраля индекс DJIA вырос на 1,5% до 10 058 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 1,3% до 1 070 пунктов. Европейские площадки закрылись без существенных изменений: индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,1% до 239 пунктов.