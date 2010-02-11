Украинские индексы снова показали смешанные результаты

Украинские фондовые индексы в среду, 10 февраля, снова показали смешанные результаты на фоне бокового тренда на европейских биржах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его мнению, «цены украинских акций не смогли учесть распродажи на мировых рынках, которые начались за 5-10 минут до закрытия торгов в Киеве». Как считает аналитик, неожиданные комментарии Бена БЕРНАНКЕ о том, что ФРС может поднять ставку по федеральным фондам в ближайшем будущем, напугали рынки: американские индексы в среднем снизились на 0,7% при открытии.

Д.БЕЛОВ отметил, что объемы торгов на украинских фондовых площадках вчера были средними. Банк «Аваль» стал лидером роста, прибавив 1,6% и закрывшись на отметке 0,2734 грн. за акцию, а банк «Форум» потерял 4,03%, закрывшись на отметке 8,148 грн. за акцию, сообщил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 10 февраля, повысился на 0,34% – до 640,08 пункта. Общий объем торгов составил 17 млн. 829 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,46% – до 1666,01 пункта. Общий объем торгов составил 27 млн. 251 тыс. грн.