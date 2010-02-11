Эксперт: инвесторы ждут разрешения ситуации с выборами

Инвесторы ожидают разрешения ситуации с выборами президента Украины и не спешат делать покупки.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «несмотря на позитивные настроения на европейских фондовых площадках, которые были подогреты новостями о поддержке Греции Германией, украинские индексы вчера закрылись в районе нуля».

Как считает трейдер, негатива участникам рынка также добавили известия с американских фондовых площадок, открывшихся снижением. Причиной послужили неудовлетворительные статистические данные о росте отрицательного сальдо торгового баланса США в декабре 2009 года, значение которого выросло на 10,4% по сравнению с пересмотренным значением за ноябрь, сообщила И.БАРАБАНОВА. Она объяснила, что аналитики ожидали значения этого показателя на уровне 35,7 млрд. долларов, в то время как реальное значение составило 40,2 млрд. долларов.

По информации трейдера, в среду на иностранных биржах бумаги Kernel открылись падением на 1,7%, однако к концу дня поднялись на 2,2%. «Астарта» подросла на 2%, сообщила И.БАРАБАНОВА. Небольшие объемы прошли по бумагам МХП (+0,88%), добавила она. Бумаги нефтегазового сектора показывали разнонаправленную динамику: акции Cadogan Petroleum и JKX вчера снижались, в то время как бумаги Regal Petroleum на небольших объемах поднялись на 1, 94%, отметила трейдер. По ее словам, интерес клиентов наблюдался в бумагах «XXI века», а по ТММ за день не прошло ни одной сделки.