Эксперт: инвесторы ждут решения ЕС по проблемам Греции

Мировые фондовые рынки вчера закрылись разнонаправленно по итогам волатильных торгов.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «в среду американские индексы закрылись в минусе, европейские в плюсе, а нефть при этом продолжила дорожать». Рынок с одной стороны поддержала новость, что Германия может помочь Греции, предоставив гарантии на ее суверенный долг. Эта новость стала катализатором укрепления евро, что благоприятно отразилось на котировках нефти. С другой стороны, рынок встревожили заявления ФРС о возможном поднятии процентных ставок в скором времени. На этой новости на американском рынке начались распродажи сразу после открытия.

Однако, отметил стратег, выход информации о дефиците торгового баланса США в декабре, который оказался хуже ожиданий, привел к распродажам доллара в среду, что изменило ход торгов, и рынки устремились вверх. Торги в США проходили с повышенной волатильностью (эта тенденция наблюдается в течение последних трех недель), а рост волатильности может быть предвестником падения рынков. Помимо этого, на нескольких последних сессиях американских рынков в последние 15 минут проходят распродажи, что также не является хорошим признаком.

Как сообщил К.ЛИТВИН, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 0,2% до 10038 пунктов, а индекс S&P 500 потерял 0,2%, закрывшись на отметке 1068 пунктов. Европейские площадки в целом закрылись ростом ключевых индексов: индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,7% до 241 пункта.

По словам стратега, сегодня странами ЕС будут официально рассмотрены пути решения бюджетных проблем Греции. Это предопределит динамику доллара и, соответственно, сырья и фондового рынка. В целом евро по прежнему показывает признаки слабости, поэтому необходимо быть предельно осторожным, совершая покупки акций или сырья на международных площадках.