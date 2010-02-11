Эксперт: украинский рынок еврооблигаций сейчас волатильный

Политическая нестабильность и новости из Греции являлись основными причинами волатильности на украинском рынке еврооблигаций в среду, 10 февраля.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, вчера рынок евробондов открылся ростом: «Нафтогаз» прибавил полпункта, суверенные бумаги также росли. Несмотря на наличие спроса, в течение дня активность была очень низкой, вследствие чего к концу торговой сессии цены вернулись на прежний уровень. Среди лучших снова были облигации банковского сектора – «ПриватБанка» и «Альфа банка Украина».

Как отмечается в обзоре, акции украинских эмитентов на иностранных биржах в среду росли. Astarta (+3,1%) прибавила в цене после того, как стало известно, что компания намерена инвестировать 10 млн. долларов в покупку новой сельскохозяйственной техники. Спрос на Kernel (+2,4%) также был довольно высоким. Очень волатильными были цены на JKX (-3,4%), которые значительно изменились, несмотря на отсутствие новостей о компании.