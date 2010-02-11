Сегодня рынок акций открылся со смешанной динамикой

Сегодня украинский фондовый рынок открылся со смешанной динамикой.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, большинство бумаг индексной корзины УБ с утра торговалось в зеленой зоне. Однако к 12:00 тренд переменился, отметила трейдер. Индекс УБ уменьшился на 0,39%, а индекс ПФТС также снизился на 0,31%, сказала она.

Как подчеркнула И.БАРАБАНОВА, не добавили позитива украинскому рынку акций даже новости с западных площадок. Ведущие европейские индексы сегодня открылись ростом на фоне поддержки Греции странами Евросоюза, сообщила трейдер.

По мнению И.БАРАБАНОВОЙ, на ситуацию на отечественном рынке акций повлияли вести с американских фондовых площадок.Она напомнила, что негативный тренд накануне был спровоцирован выходом неудовлетворительных макроэкономических показателей в США, а также заявлением главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ о предстоящем сворачивании мер по поддержке экономики и повышении учетных ставок.