Литвицкий: Нацбанк будет монетизировать ОВГЗ «Нафтогаза»

Национальный банк Украины (НБУ) будет проводить монетизацию находящихся в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины» облигаций внутреннего государственного займа, если это не будет противоречить ориентирам монетарной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он пояснил, что сегодня не НБУ платит за импортный газ, банк только обеспечивает НАК «Нафтогаз Украины» доступ к необходимому объемы валюты для проведения расчетов.

«Нацбанк никому не платил и платить не будет. Нацбанк в рамках своего понимания безопасного уровня монетизации ценных бумаг правительства. Мы будем принимать участие во вторичном рынке ценных бумаг, но в соответствии с тем, насколько это безопасно для нашей монетарной программы, - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ. - Мы не будем проплачивать долги, в том числе, НАК «Нафтогаз Украины», если это будет вступать в противоречие с нашим представлением о том, насколько мы можем себе позволить принимать участие в расширении монетарного предложения».

В тоже время он сообщил, что теоретически существующего объема валютных резервов НБУ достаточно для того, чтобы в 2010 году обеспечивать «Нафтогаз» валютой. При этом, по его мнению, существующий механизм расчетов за импортируемый газ может поставить под угрозу восстановление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«Теоретически хватит на весь год, если будет продолжаться сотрудничество с МВФ и будут заходить прямые инвестиции, а будет ли сотрудничество проводиться, если мы будем сохранять механизм использования резервов для проплаты газа, то я тут скажу, что скоре всего МВФ на это деньги давать не будет», - добавил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Кроме того, он сообщил, что на достаточность резервов для проплаты за газ влияет также перспектива восстановления притока валюты по экспорту, а также проведение Нацбанком валютных интервенций.

«Резервов хватит, если мы не будем использовать резервы для интервенций после каждой шумихи, которую будут поднимать игроки валютного рынка и их уполномоченные представители, в том числе в прессе. Если мы не будем реагировать, как слон в посудной лавке, то мы не будем терять резервы», - сказал В.ЛИТИВИЦКИЙ.

Также он отметил, что в этом году НБУ практически не проводит интервенции, продавая валюту на спецаукционах и для проведения газовых проплат.

Как сообщал УНИАН, в декабре Кабинет министров Украины второй раз за 2009 год принял решение увеличить уставный капитал НАК «Натофгаз Украины». Согласно постановлению правительства №1406 от 23 декабря т.г., уставный фонд госхолдинга будет увеличен на 49,7%, или 12 млрд. грн., – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Увеличение уставного капитала компании планировалось осуществить, как и в прошлый раз, путем внесения в уставный фонд компании облигаций внутреннего государственного займа на сумму 12 млрд. грн. Срок обращения ОВГЗ – 9-12 лет, уровень доходности – 9,5% годовых.

20 января Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала допэмиссию НАК "Нафтогаз Украины" на 12 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.