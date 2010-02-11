Минэкономики сформировало перечень объектов госсобственности

Министерство экономики, с учетом материалов ГлавКРУ и СБУ, сформировало перечень из 128 объектов государственной формы собственности, в отношении которых могут осуществляться неправомерные действия с целью завладения государственной собственностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики. При этом министерство не предоставило сам перечень этих объектов.

С целью обеспечения сбережения имущества в госсобственности министерствам, другим уполномоченным органам управления объектами госсобственности, Национальной и отраслевым академиям наук поручено усилить претензионно-исковую работу по защите и сбережению. государственного имущества. В случае необходимости, следует обращаться в Генеральную прокуратуру, привлекать к работе соответствующие контролирующие и правоохранительные органы.

Также следует обеспечить оформление государственных актов на право пользования земельными участками, на которых расположены соответствующие предприятия, учреждения, организации; осуществить проверки выполнения руководителями предприятий условий контрактов в части эффективного использования объектов государственной собственности и по их результатам принять соответствующие меры реагирования.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, самыми распространенными способами изъятия объектов госсобственности является отчуждение государственного имущества по процедурам банкротства; заключение субъектами ведения хозяйства государственного сектора экономики невыгодных для государства соглашений, следствием невыполнения которых может быть изъятие имущества этих предприятий; принятие органами управления предприятий решений о передаче имущества в залог, заключение договоров купли-продажи, совместной и инвестиционной деятельности, по которым используется государственное имущество; отчуждение земельных участков или их частей; принятие органами местного самоуправления несогласованных в установленном порядке решений относительно передачи в коммунальную собственность государственного имущества; невозвращение арендованного имущества или его отчуждение.

Как отметил Б.ДАНИЛИШИН, наиболее громкими фактами незаконного отчуждения имущества является отчуждение в результате санации цехов государственного предприятия "Дирекция Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд"; невозвращение ЗАО "Крымский Титан" арендованного им имущества целостных имущественных комплексов государственных предприятий "Вольногорский горно-металлургический комбинат" и "Иршанский горно-обогатительный комбинат", а также отчуждение земельных участков санаториев Министерства здравоохранения и самовольный захват земельных участков Международного детского центра "Артек".