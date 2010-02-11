Стоимость чистых активов открытых ИСИ уменьшилась

Стоимость чистых активов (СЧА) открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в январе т.г. уменьшилась на 3,23 млн. грн. (на 1,37%) - до 232,03 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

Как отметили в УАИБ, на динамику большинства из 32-х открытых фондов в январе 2010 г., как и в декабре 2009 г., повлияла, главным образом, переоценка портфеля ценных бумаг в соответствии с движением биржевых курсов. Однако фактором, определившим общую картину движения стоимости чистых активов ИСИ этого типа, был значительный отток средств инвесторов с одного из крупнейших фондов - «Спарта Сбалансированный» (на 6,96 млн. грн., или на 15,49%).

Вследствие значительного сокращения СЧА фонда «Спарта Сбалансированный» в январе 2010 г. он потерял лидерство по доле рынка, опустившись на 2,73% процентных пункта - до 16,37%. Лидером рынка стал фонд «Классический» (17,86% рынка), доля которого выросла на 0,19 п.п. при снижении СЧА на -0,3%.