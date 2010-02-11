Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,46%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 февраля, снизился на 0,46% – до 637,13 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 277 млн. 959,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,93% – до 1650,47 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. грн.