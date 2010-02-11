Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,46%
18:10, 11 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,93%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 февраля, снизился на 0,46% – до 637,13 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 277 млн. 959,9 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,93% – до 1650,47 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. грн.
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